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INCENTIVO

Apucarana anuncia fomento de R$280 mil para iniciativas de inovação

Programas visam atrair empresas e instituições de ensino para solucionar desafios nas áreas de agricultura, setor têxtil e cidades inteligentes

Escrito por Da Redação
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Apucarana anuncia fomento de R$280 mil para iniciativas de inovação
Autor Iniciativas foram lançadas em evento no gabinete municipal, pelo prefeito Rodolfo Mota - Foto: Divulgação

Startups, empresas inovadoras, instituições sem fins lucrativos, centros de pesquisa e instituições de ensino já podem participar de dois editais publicados pela Prefeitura de Apucarana para estimular a inovação e o desenvolvimento de novas soluções no município. As iniciativas, que visam posicionar o município entre os que possuem as modernas iniciativas públicas de estímulo à inovação, foram lançados oficialmente nesta terça-feira (18/08), em evento no gabinete municipal, pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e pelo secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro.

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Chamado de Sandbox Regulatório (Programa Sandbox – Apucarana), a primeira ação tem como objetivo a construção de um ambiente de testes, sem custos para os cofres públicos, permitindo que professores, acadêmicos, empresas e startups experimentem soluções novas na cidade, com regras flexibilizadas de forma controlada pela gestão municipal. Já o edital de Fomento à Inovação, com previsão de liberação de até R$280 mil em uma primeira etapa via Fundo Municipal de Inovação, destinará recursos financeiros em forma de bolsas, que variam de R$600 a R$1 mil, a projetos de pesquisa e desenvolvimento.

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, com os dois editais Apucarana constrói um ciclo completo de inovação. “Estamos criando condições para que boas ideias possam sair do papel, ganhar espaço e se transformar em soluções concretas para a nossa cidade. Esses dois editais foram pensados ao longo de um ano e meio juntamente com a colaboração de nossos parceiros estratégicos, que compõem entre tantas parcerias, a governança do Conecta Apucarana e, na prática vão incentivar pequenos empreendedores, empresários, pesquisadores, professores, estudantes e todos aqueles que têm uma boa ideia e querem desenvolvê-la, criando um ambiente mais simples e menos burocrático para que essas soluções inovadoras possam ser testadas e aprimoradas, bem como, no caso do fomento, conceder apoio financeiros para projetos que contribuam para a destinação adequada, por exemplo, dos resíduos da indústria de confecção e do setor do boné, para o aproveitamento e tratamento de resíduos líquidos das lavanderias, comercialização de produtos da agricultura, além de propor soluções de cidade inteligente para que possamos atender cada vez melhor a população por meio da tecnologia”, pontuou o prefeito.

Sandbox Regulatório - Ao detalhar os editais, o secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, explicou que o termo “Sandbox” significa, literalmente, “caixa de areia”, um espaço seguro onde as crianças brincam e experimentam sem risco. “Aplicado à gestão pública, o Sandbox Regulatório é um ambiente de testes controlado: um espaço em que empresas e startups podem experimentar produtos, serviços e processos inovadores na cidade real, por tempo determinado e sob supervisão, com a possibilidade de dispensa temporária de algumas exigências burocráticas e normativas municipais que hoje impediriam ou dificultariam esses testes”, explica o secretário.

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O edital é de credenciamento permanente, com as inscrições abertas de forma contínua durante toda a vigência do edital (24 meses). “O programa é amplo e admite propostas de diversos setores de interesse público, entre eles: segurança, mobilidade urbana inovadora, integração regional, cidades inteligentes, educação tecnológica, turismo, logística e cadeias produtivas, comercialização de produtos da agricultura, inclusão digital, saúde, energias renováveis, resiliência climática, urbanismo, transição energética, descarbonização, desburocratização de serviços públicos, gestão pública e sustentabilidade, sendo direcionada à startups e empresas inovadoras de Apucarana, de outras cidades, de outros estados e até estrangeiras (desde que comprovem existência jurídica e tenham representante no Brasil). A participação é a título não oneroso — sem custo para o município”, explica Rogério Ribeiro.

Fomento à Inovação - Já com relação ao edital de Fomento à Inovação, a iniciativa é voltada as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública sediadas em Apucarana, além de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e instituições de ensino superior, técnico ou profissionalizante. “Nesta primeira etapa, será oferecido apoio financeiro para projetos institucionais de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação executados em Apucarana”, conta o secretário da Fazenda. “Assim como o Sandbox Regulatório, a gestão do fomento à inovação também será do Idepplan, com deliberação de um comitê gestor, sendo que para esta primeira etapa estão reservados R$ 280 mil”, informa Ribeiro.

As propostas devem se enquadrar em pelo menos uma das três áreas prioritárias definidas pelo Conselho Municipal de Inovação, todas ancoradas na condicionante-chave da Transformação Digital, sendo comercialização de produtos oriundos da agricultura; destinação dos resíduos sólidos e líquidos da indústria têxtil e de confecções; e Cidades Inteligentes. “Eixos que dialogam diretamente com a vocação econômica de Apucarana, que é forte na agricultura e no setor têxtil/confecção, e com o futuro da cidade”, comenta o secretário da Fazenda.

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Bolsas de pesquisa - O edital de fomento autoriza o pagamento de bolsas mensais por projeto aprovado, incentivando a formação de novos pesquisadores e a conexão entre academia e setor produtivo, sendo: Coordenador do Projeto: R$ 1.000,00/mês (1 vaga por projeto); Orientador: R$ 800,00/mês (1 orientador para cada grupo de até 4 estudantes); Aluno/Estudante: R$ 600,00/mês (até 4 bolsistas por projeto).

“Entre as vantagens para Apucarana estão investimento direto em conhecimento: R$ 280 mil aplicados em ciência e tecnologia produzida na própria cidade, solução para desafios reais e locais, uma vez que os eixos atacam gargalos concretos do agro, do setor têxtil (resíduos) e da modernização urbana, fortalecimento das instituições locais. Através deste edital, universidades e entidades da região têm a oportunidade de receber recursos para pesquisar e inovar, bem como a formação de novos talentos uma vez que as bolsas incentivam estudantes a permanecer e desenvolver carreira em Apucarana”, diz Rogério Ribeiro, secretário da Fazenda. De acordo com ele, todo o recurso será acompanhado por relatórios e certificados nos moldes exigidos pelo TCE/PR.

O lançamento dos editais de incentivo à inovação contou com a presença do vice-prefeito Marcos da Vila Reis, do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Nilton Antônio Fornaciari Júnior, do vereador Moisés Tavares, do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Élio Pinto, do presidente do Arranjo Produtivo do Boné e da Confecção (APL Bonés), Jayme Leonel, do diretor-geral da UTFPR Apucarana, professor Thiago Ramires, do diretor-geral da Unespar Apucarana, professor José Ricardo dos Santos, do secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, e de outros representantes da governança do Conecta Apucarana, como Sebrae e Núcleo Regional de Educação.

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Entenda as propostas

Aspecto Sandbox Regulatório Fomento à Inovação (FMI)
Natureza Ambiente de testes com flexibilização de regras Apoio financeiro não reembolsável
O que oferece Espaço para testar soluções na cidade real Recurso em dinheiro (R$ 280 mil no total)
Base legal Lei Municipal nº 15/2023 Leis Municipais nº 119/2018 e nº 130/2024
Quem participa Startups e empresas inovadoras (inclusive de fora e do exterior) Instituições sem fins lucrativos, ICTs e instituições de ensino locais/regionais
Custo para o município Nenhum (não oneroso) R$ 280.000,00 do Fundo Municipal de Inovação
Inscrições Contínuas (credenciamento permanente) Fluxo contínuo
Prazo de execução Testes de 6 a 24 meses Projetos com no mínimo 12 meses
Gestão IDEPPLAN + Comitê Gestor do Sandbox IDEPPLAN + Comitê Gestor do FMI + Conselho de Inovação
Foco Testar, aprender e desburocratizar Pesquisar, desenvolver e formar talentos
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Apucarana editais inovação Startups Tecnologia
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