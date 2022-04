Da Redação

Apucarana anuncia Festa do Café para setembro

A retomada de eventos em Apucarana ganhou mais um reforço hoje com a confirmação da realização da 16ª Festa do Café, 2022. Na reunião entre o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, e a presidente da Associação dos Cafeicultores de Apucarana, Solange Aparecida de Araújo, foi definida que a festa vai acontecer na segunda quinzena de setembro.

continua após publicidade .

A data exata será discutida em uma reunião entre a Solange e os demais membros da associação. “Manifestamos o total apoio da prefeitura na realização deste evento que enaltece a importância da cafeicultura, tão marcante na formação cultural e econômica do município”, afirma Junior da Femac.

A última edição da Festa do Café aconteceu em outubro de 2019, recebendo um público de 25 mil pessoas. Devido à pandemia o evento não pode ser realizado nos últimos dois anos. A programação prevê concursos, eventos técnicos, feira de máquinas agrícolas, feira de hortifrutigranjeiros, praça de alimentação e shows musicais.

continua após publicidade .

Nas últimas semanas o prefeito Junior da Femac vem anunciando gradativamente a retomada de eventos que marcam o calendário de Apucarana, como a Expoagri será realizada entre os dias 11 e 13 de agosto; o desfile de 7 de Setembro; a Corrida 28 de Janeiro, no dia 21 de maio; a Semana das Engenharias, nos dias 17, 18 e 19 de maio; e agora a Festa do Café.

Na reunião de Junior da Femac com Solange de Araújo foi apresentada a embalagem de café comemorativa 19º Concurso Café Qualidade Paraná 2021, no qual Solange foi classificada em primeiro lugar, recebendo o título de “Melhor Café do Paraná, na categoria natural”. O prefeito recebeu a embalagem contendo o café premiado das mãos de Paulo Franzini, executivo da Câmara Setorial do Café do Paraná, durante reunião “Território Vale do Ivaí”, na manhã desta terça-feira.