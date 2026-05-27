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SAÚDE

Apucarana amplia vacinação contra a gripe para crianças acima de 6 anos e adolescentes até 17 anos

Imunização gratuita está disponível nas UBSs com sala de vacina

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 08:50:19 Editado em 27.05.2026, 08:50:09
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Apucarana amplia vacinação contra a gripe para crianças acima de 6 anos e adolescentes até 17 anos
Autor A campanha nacional de imunização para os grupos prioritários se encerra neste domingo, 30 de maio - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana ampliou a vacinação contra a gripe para crianças acima de 6 anos e adolescentes até 17 anos.

A medida, adotada pela Secretaria Municipal de Saúde seguindo recomendação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), busca aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a ampliação do público atendido é uma resposta preventiva ao aumento dos casos de doenças respiratórias e síndromes respiratórias agudas registrados nesta época do ano. “A vacina é a forma mais segura, eficaz e responsável de proteger a população, evitar agravamentos e reduzir internações. Por isso, estamos ampliando o acesso e fazendo um chamamento para que pais, adolescentes, idosos e todos os grupos prioritários e especiais procurem a UBS mais próxima. Cuidar da saúde é um compromisso coletivo e a imunização salva vidas”, afirma o prefeito.

Além do novo público, a vacinação segue disponível para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 5 anos completos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas.

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O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, reforça que a vacinação anual é necessária devido às mutações do vírus da gripe.

“O imunobiológico disponibilizado protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul”, explica. Segundo ele, Apucarana conta atualmente com 7,2 mil doses disponíveis.

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Guilherme acrescenta que a rede municipal está preparada para atender a demanda sazonal por doenças respiratórias, tanto na atenção básica quanto nos serviços de urgência e emergência infantil e adulto.

“Estamos estruturados e mobilizados para prestar assistência à população, mas a prevenção continua sendo o melhor caminho. Vacinar é um ato de proteção individual e também coletiva”, conclui.

A campanha nacional de imunização para os grupos prioritários se encerra neste domingo, 30 de maio. No Paraná, os idosos acima de 60 anos lideram a procura pela vacina, com mais de 925 mil aplicações. As crianças de seis meses a menores de seis anos receberam 207 mil doses.

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A cobertura vacinal dos grupos prioritários no Estado chegou a 39,97%, acima da média nacional, de 36,24%. Até 25 de maio, o Paraná havia aplicado 1.783.418 doses da vacina contra a Influenza, segundo a Sesa.


Serviço: A relação das unidades de saúde com sala de vacinação pode ser consultada no site da Prefeitura de Apucarana.

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