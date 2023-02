Apucarana amplia pontos de venda de cartões do rotativo; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A maioria dos pontos de venda fica localizado na Praça Rui Barbosa

Os pontos de venda dos cartões do rotativo de Apucarana aumentaram de 18 para 29. Os novos locais foram divulgados nesta terça-feira (28). Recentemente, a falta de informação sobre onde comprar os cartões é motivo de reclamação de motoristas de Apucarana. Leitores entraram em contato com a equipe de reportagem do site TNOnline relatando dificuldade de comprar cartões no centro da cidade.

continua após publicidade .

A maioria dos pontos de venda fica localizado na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Deste locais, 18 estabelecimentos solicitam cartões regularmente, conforme informações de Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). "O tempo de entrega de cartões para os estabelecimentos que solicitam é de 24 horas", acrescenta.

Aplicativo



continua após publicidade .

Segundo Carlos Mendes, o projeto do aplicativo está finalizado e autorizado pelo prefeito Junior da Femac. Agora, é necessário mudar a legislação do rotativo, por isso, um projeto será enviado para a câmara, através de uma nova legislação prevendo o aplicativo, para que possa ser aberta uma licitação para contratar uma empresa que faça a operação de crédito/ débito no aplicativo.

"A previsão é que o aplicativo funcione ainda este ano. Mesmo com o aplicativo, os cartões vão continuar sendo vendidos, funcionando de forma mista", explica Mendes.

Veja os pontos de compra:

Agropecuária Paulista

Banca do Horácio

Bandini

Bar e Lanchonete São Luiz

Bijoux Miams

Cristal Papelaria

Dani Ervas

Dias Couros

Drogamais

Rainbow

Foto Fanny

Nikkon (Rua Oswaldo Cruz)

Nikkon (Praça Rui Barbosa)

Loofting

Marcato Tecido

Max Tec

Nerimar

Rede Forte Drogaria

Revistaria Tio Patinha

Farmácia Saúde

Ponto da Sorte

Selaria Mato Grosso

Sport Center

Star Baby

Tec Print

Vida com Sabor

Siga o TNOnline no Google News