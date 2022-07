Apucarana amplia horário de vacinação em 5 Unidades de Saúde; confira

Da Redação

A estratégia visa aumentar a cobertura vacinal da população e faz parte da campanha Vacina Mais

A partir desta quarta-feira (13) até dia 31 de julho, cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS's) de Apucarana estão com o horário da sala de vacinação estendido até as 21 horas. A estratégia visa aumentar a cobertura vacinal da população e faz parte da campanha Vacina Mais, da Organização Panamericana da Saúde (OPAS).

O horário ampliado para o serviço de vacinação dos apucaranenses será realizado nas UBS's Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; e Raul Castilho, no Núcleo João Paulo.

O objetivo da iniciativa é conscientizar a população brasileira sobre a importância de aumentar a cobertura vacinal. Dados do Ministério da Saúde apontam que, de 2015 a 2021, o numero de crianças vacinadas com primeira dose contra a poliomielite, por exemplo, caiu 3.121.912 para 2.089.643.

“Apucarana participa dessa ação com a intenção de manter nossa população vacinada e protegida”, afirma o prefeito Junior da Femac. O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, orienta as pessoas que estão com vacinas atrasadas que procurem as unidades de saúde.

O superintende da Atenção Básica de Apucarana, Odarlone Orente, por sua vez, destaca que todas as UBS's estão preparadas e com profissionais capacitados para atendimento ao longo do dia, até as 17 horas. E dentro do mês de julho, cinco delas já estão atuando com a extensão do horário das salas de vacina. “É uma oportunidade a mais para todos poderem completar os esquemas vacinais”, diz Odarlone.

As salas de vacinas abertas em horário especial atendem a população de todas as faixas etárias: crianças, adultos, idosos e gestantes.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

