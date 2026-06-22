Apucarana amplia horário de acolhimento a moradores de rua devido à nova onda de frio

Diante da previsão de temperaturas abaixo de 10° C nas madrugadas, a Prefeitura de Apucarana reforçou nesta semana o protocolo de acolhimento noturno emergencial temporário direcionado a pessoas em situação de rua. Com isso, as abordagens sociais que acontecem diariamente das 8 às 17 horas, estarão sendo realizadas até as 20 horas.

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Esta será a sexta onda de frio do ano e, segundo institutos meteorológicos, as temperaturas mínimas na madrugada vão oscilar entre 6°C e 8°C na metade da semana. “A nossa prioridade é cuidar das pessoas, especialmente daqueles que estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Com a chegada de mais uma onda de frio, estamos reforçando as equipes e ampliando as abordagens para garantir que ninguém fique exposto às baixas temperaturas sem receber orientação e apoio. O acolhimento é uma oportunidade de oferecer proteção, alimentação, higiene, atendimento da rede socioassistencial e, principalmente, dignidade”, diz o prefeito Rodolfo Mota.

A secretária municipal da Assistência Social, Fabíola Carrero, explica que o atendimento pode ocorrer por demanda espontânea, onde a pessoa procura o serviço, ou por encaminhamento da rede socioassistencial. “A prefeitura está mais uma vez preparada para dar um atendimento digno e humanizado a todos que buscarem o serviço”, ressalta a secretária.

O reforço do protocolo ficará em vigência até o fim da onda de frio. Para o público masculino, o acolhimento emergencial acontece no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), localizado na Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 250, na Barra Funda. Já para as mulheres, o pernoite acontece em parceria com a Ong Resgate Life – Casa Marta e Maria, na Rua Clevelândia, nº 482, na Vila São Carlos. “Antes de serem encaminhadas ao abrigo noturno, as pessoas acolhidas poderão utilizar no Centro Pop serviços como banho e alimentação, roupas limpas, além do apoio do CAPS AD e da rede socioassistencial”, esclarece Fabíola Carrero.

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A população também pode colaborar informando situações de vulnerabilidade por meio do telefone do Centro POP, pelo número (43) 3308-1457 - Foto: Divulgação A população também pode colaborar informando situações de vulnerabilidade por meio do telefone do Centro POP, pelo número (43) 3308-1457 - Foto: Divulgação





A população também pode colaborar informando situações de vulnerabilidade por meio do telefone do Centro POP, pelo número (43) 3308-1457, ou pelo WhatsApp da Abordagem Social: (43) 99654-9027. Fora do horário comercial, a Guarda Civil Municipal (GCM) pode ser acionada pelo telefone 153.