Apucarana amplia frota pesada da Prefeitura em 240% em 18 meses

A frota de veículos pesados da Prefeitura de Apucarana aumentou 240% nos últimos 18 meses. Era cinco maquinários em janeiro de 2025 e atualmente são 17, segundo a gestão municipal. Entre os novos maquinários estão caminhões caçamba, motoniveladoras, trator de esteira, pás-carregadeiras, rolos-compactadores e retroescavadeiras.

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Nos últimos dias, por exemplo, quatro novos maquinários foram incorporados ao patrimônio municipal para reforçar, em especial, os serviços executados na conservação dos cerca de 600 quilômetros de estradas rurais, sendo uma escavadeira hidráulica, uma motoniveladora, uma retroescavadeira e um rolo compactador. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, com isso está sendo possível a estruturação de uma nova frente de trabalho. “Recebemos uma frota sucateada, com apenas cinco veículos pesados em condições de uso e hoje temos 17 unidades. Encontrei máquinas abandonadas e outras que conseguimos fazer a manutenção necessária e recolocar em atividade. Já as que não tinham condições de recuperação, destinamos para leilão. Graças a um trabalho de organização e planejamento, e com apoio de deputados que representam a cidade, podemos falar que hoje o nosso pátio está estruturado para ampliar o atendimento”, relata o prefeito.

O secretário municipal de Serviços Públicos e da Agricultura, Wendel Metta, confirma que o reforço da frota de maquinários vai ampliar a capacidade de atendimento das demandas, especialmente neste período de chuvas. Segundo ele, a nova escavadeira hidráulica será fundamental para serviços como retirada de piçarra e limpeza de caixas de contenção de águas pluviais. “A motoniveladora contribuirá para o alinhamento do leito das estradas, enquanto a retroescavadeira também poderá ser utilizada em serviços urbanos, além das ações na zona rural. Já o rolo compactador será empregado no acabamento de intervenções realizadas tanto nas estradas rurais quanto nas vias urbanas, aumentando a eficiência das equipes nos trabalhos do dia a dia”, afirma Metta.

Ele relata que os veículos pesados que chegaram nesta semana fazem parte de um pacote de investimentos conquistados em convênio com o Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) através de indicação dos deputados estaduais Delegado Jacovós e Do Carmo (escavadeira hidráulica, retroescavadeira, trator de esteira, pá-carregadeira e rolo compactador), e por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), via emenda parlamentar do deputado federal, Beto Preto (motoniveladora e retroescavadeira). Somente com o convênio com a Seab, o investimento total é de R$ 4,2 milhões, sendo R$ 3,7 milhões do Governo do Paraná, e o restante corresponde à contrapartida do município.