Apucarana amanhece tomada por neblina nesta terça-feira; veja

A mínima prevista para esta terça é de 15ºC

A Cidade Alta amanheceu predominada por neblina nesta terça-feira (04), fator que faz com que os motoristas redobrem a atenção no trânsito. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol pode surgir em Apucarana ao decorrer do dia, mesmo que entre nuvens, pois há tendência de bastante nebulosidade sobre o Estado neste dia.

Além do fenômeno, Apucarana amanheceu com temperaturas amenas, registrando mínima de 15ºC. Já a máxima, conforme o instituto meteorológico, pode chegar à casa dos 25ºC.

O Simepar informa que a previsão de chuva sobre os municípios paranaenses é pouco expressiva nesta terça-feira. No geral, espera-se alguma garoa/chuva fraca bem ocasional entre a região central e o leste do Estado. No noroeste e no oeste paranaense o sol predomina, por isso as temperaturas ficam mais elevadas à tarde.

No litoral céu encoberto, com pouca variação das temperaturas.

