Apucarana amanhece sob forte neblina neste domingo (20), veja fotos

Apucarana, no norte do Paraná, amanheceu sob forte neblina neste domingo (20). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia deve seguir nublado boa parte do tempo com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC, mas sem previsão de chuva.

continua após publicidade

Segundo o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, de maneira geral, o céu no Paraná apresenta pouca nebulosidade. Destaca-se uma formação de nevoeiros, preferencialmente entre os setores sul e parte do leste, inclusive região metropolitana de Curitiba. Em São Paulo o céu permanece mais encoberto, conforme imagem de satélite ao lado. No extremo sul do estado, valores de temperatura mínima, próximo dos 3 °C, em General Carneiro.

Áreas de instabilidade, oriundas do Paraguai e Mato Grosso do Sul, provocam pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas em vários momentos do dia, principalmente entre o oeste e o noroeste do Estado. Ao longo do dia a chuva se espalha pelos demais setores, atuando de forma mais desorganizada.

continua após publicidade

Na segunda-feira (21), o tempo volta a ficar mais estável em grande parte do Paraná. Ainda ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens ao longo do dia, mas dificilmente chove. As temperaturas ficam mais baixas na divisa com Santa Catarina, porém a s sensação de tempo abafado aumenta no período da tarde em todo o Estado.

Siga o TNOnline no Google News