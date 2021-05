Apucarana amanhece nublada nesta sexta-feira (28)

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta sexta-feira (28) e registrou temperatura mínima de 18º C. A máxima deve chegar aos 30º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve ficar nublado durante esta sexta, porém não há previsão de chuva.

Na sexta-feira a instabilidade aumenta e o tempo volta a ficar instável em parte do Paraná. Pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde entre os setores oeste, sudoeste e centro-sul, principalmente nos municípios de divisa com Santa Catarina e de fronteira com a Argentina. Nas demais regiões paranaenses a sensação de tempo mais abafado predomina, porém a chuva se aproxima durante a madrugada de sábado.