Da Redação

Apucarana amanhece nublada nesta quinta-feira

A Cidade Alta amanheceu com o tempo fechado nesta quinta-feira (12) e registrou temperatura mínima de 11º C. A máxima deve chegar aos 21º C. O dia deve permanecer nublado em Apucarana e região.

De acordo com o Clima Tempo, não há previsão de chuva, porém, pode ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, fato semelhante ao desta quarta-feira (11).

Nesta quinta-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano, mas o tempo segue instável em parte do Paraná. O escoamento de ar mais quente e úmido, em níveis mais altos da troposfera, favorece o desenvolvimento de nuvens de chuva, principalmente sobre municípios da "metade sul" do Estado. Próximo à superfície os ventos sopram do oceano em direção ao continente, transportando umidade e um ar mais frio. Temperaturas variam pouco durante o dia, com sensação de bastante frio especialmente nos Campos Gerais, RMC e litoral.