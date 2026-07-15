Apucarana amanhece gelada, mas frio perde força à tarde nesta quarta

Dia será de céu aberto, sem previsão de chuva, com frio no amanhecer e temperaturas mais agradáveis à tarde

Os moradores de Apucarana devem enfrentar mais uma manhã de frio nesta quarta-feira (15), mas com predomínio de sol ao longo do dia. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para o município.

A temperatura varia entre 9°C e 21°C, mantendo o amanhecer gelado e uma tarde mais agradável. A umidade relativa do ar oscila entre 49% e 90%, enquanto os ventos sopram de leste a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 54 km/h.

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Paraná segue com tempo firme

No restante do Paraná, a quarta-feira terá poucas mudanças nas condições do tempo. Segundo o Simepar, o dia será de estabilidade atmosférica em todas as regiões, sem previsão de chuva.

O amanhecer ainda será marcado pelo frio, com temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todo o estado. Em relação aos últimos dias, aumenta a possibilidade de formação de nevoeiros entre o Centro-Sul e os Campos Gerais, o que reduz significativamente o risco de geadas. Na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, também podem ocorrer nevoeiros e nebulosidade baixa nas primeiras horas do dia, mas o sol aparece ainda durante a manhã.

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Nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte, o céu permanece praticamente limpo durante todo o dia, favorecendo a elevação das temperaturas à tarde. Em algumas cidades, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, exigindo maior atenção à hidratação. Com a chegada da noite, o frio volta a ganhar intensidade em grande parte do estado.