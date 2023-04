Apucarana amanhece ensolarada e com temperaturas agradáveis nesta 3ª

Da Redação

Os valores variam entre 15ºC e 29ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que o dia começou com muita nebulosidade nos municípios situados entre o sul e leste do estado. Inclusive, há registros de chuviscos ocasionais na Serra do Mar.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o tempo permanece estável nas demais regiões ao longo desta terça-feira (11). O norte do Paraná é uma das localidades que registra tempo firme neste dia, e isso pode ser observado em Apucarana.

A Cidade Alta amanheceu ensolarada e com temperaturas agradáveis. De acordo com o Simepar, o sol se mantém ao longo do dia e, em alguns períodos, é possível que nuvens apareçam. Qualquer possibilidade de chuva é descartada.

O município amanheceu com temperaturas baixas, mas, por conta da presença do sol, os valores sobem rapidamente. Eles devem variar entre 15ºC e 29ºC.





