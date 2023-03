Apucarana amanhece com tempo instável e probabilidade de chuva à tarde

Da Redação

Céu com muitas nuvens e chuva à tarde

O dia começou com céu claro, com poucas nuvens em Apucarana, norte do Paraná. Condição, que segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) deve mudar rapidamente à tarde quando há probabilidade de ocorrer pancadas de chuva. Apesar do tempo instável, as temperaturas permanecem amenas variando entre 19ºC e pico e 27ºC.

Se na cidade, a visibilidade é boa, nas rodovias os motoristas devem manter plena atenção, pois as pistas estão tomadas por uma neblina densa que atrapalha a visão. Na BR-369, que liga Apucarana a Arapongas, neblina foi registrada durante um extenso trajeto o que exigiu cautela dos motoristas.

fonte: tnonline BR-369 que liga Apucarana a Arapongas nesta manhã de domingo (5/3)

PARANÁ

O tempo segue instável na faixa norte do Paraná. De acordo com o Simepar, pancadas moderadas/fortes de chuva , com vários raios, ainda ocorrem entre o Norte e o Norte Pioneiro, mas já choveu com a mesma intensidade entre o Noroeste e o Norte Novo e até mesmo em algumas cidades dos Campos Gerais no início do período. Nas demais regiões do Estado há bastante nuvens, porém sem registro de chuva significativa.

SEGUNDA-FEIRA

Na segunda-feira, um sistema de baixa pressão atua sobre o oceano, na altura da costa gaúcha e catarinense. No Paraná teremos mais um dia de tempo abafado, com chuvas a partir da tarde, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC, litoral e o Norte Pioneiro. Chuva prevista é localizada e rápida. Entre o sudoeste, oeste e o noroeste do estado é baixa a possibilidade de chuvas.

