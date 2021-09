Da Redação

Apucarana amanhece com tempo firme nesta quarta-feira

Apucarana amanheceu com o tempo firme nesta quarta-feira (29). O município registrou temperatura mínima de 20º C e a máxima deve chegar aos 34º C.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de chuva na Cidade Alta, porém, as pancadas devem ocorrer em pontos isolados. A precipitação acumulada é de 2.1 mm.

Nesta quarta-feira, uma frente fria chega ao Paraná e deixa mais alto o risco de temporal. O tempo muda já madrugada entre os setores sudoeste e sul do Estado e em parte do oeste paranaense. Como o ambiente atmosférico ainda estará bastante aquecido, a tendência é de termos alguns eventos meteorológicos mais severos, como rajadas de vento fortes e até mesmo queda de granizo em alguns pontos. Esta condição de chuva/temporal é prevista mais para a "metade sul", enquanto nos setores mais ao norte dificilmente chove (apenas de forma muito localizada).