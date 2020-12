Apucarana amanhece com tempo fechado nesta quinta-feira - TNOnline

Continua após publicidade

Ao amanhecer desta quinta-feira (3), Apucarana registrou 22º C e a máxima deve atingir os 29º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de chuva para a cidade e região. A precipitação acumulada é de 12.5 mm.

A partir do desenvolvimento de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o Norte da Argentina, o tempo muda na quinta-feira no Sul do Brasil. Os índices de instabilidades voltam a ficar muito altos em todas as regiões do Paraná, por isso há previsão da formação de temporais em todos os setores. Nas áreas mais próximas do Paraguai e Argentina as chuvas ocorrem desde a madrugada e se espalham pelo Estado no decorrer do dia. Previsão de temporais com chuvas e ventos fortes e queda de granizo.