Apucarana amanhece com temperaturas amenas nesta segunda

Apucarana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (10) e registrou temperatura mínima de 13º C. A máxima deve chegar aos 26º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para a cidade e região.

Uma frente fria aproxima-se do Rio Grande do Sul neste início de semana, mas não influencia o tempo no Paraná. Será um dia com pouca chuva no Estado. Apenas no litoral há condições para alguma garoa ocasional, em função dos ventos que transportam umidade do oceano. Demais setores tempo estável. Dia amanhece com temperaturas amenas, e à tarde esquenta bastante especialmente no oeste, noroeste e no norte pioneiro.