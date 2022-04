Da Redação

Apucarana amanhece com sol entre nuvens nesta terça-feira

A Cidade Alta amanheceu sob nuvens nesta terça-feira (26) e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso deve influenciar no tempo. O instituto indica que o dia será abafado. Ao amanhecer, Apucarana registrou temperatura mínima de 20ºC. Já a máxima deve chegar aos 27ºC.

As nuvens podem predominar em alguns períodos, porém, não há previsão de chuva no município. A estabilidade atua sobre diversas regiões do estado.

Entre o leste e parte dos Campos Gerais, sul do estado, o dia começou com registros de nevoeiros, reduzindo a visibilidade em algumas localidades das regiões. As temperaturas estão variando entre 23ºC no noroeste e 10ºC no sul do estado.