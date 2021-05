Apucarana amanhece com sol entre nuvens nesta terça-feira

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (11) e registrou mínima de 13º C. A máxima deve atingir os 29º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva na cidade e região.

O tempo muda nesta terça-feira em algumas regiões paranaenses. Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e aumenta a instabilidade também no Paraná (regiões oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e leste). As primeiras áreas de instabilidade ocasionam chuva com trovoadas nos setores de fronteira com o Paraguai, Argentina e divisa com Santa Catarina. Na faixa norte paranaense as nuvens aumentam a partir da tarde, porém a probabilidade para ocorrência de chuva é baixa.