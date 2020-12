Apucarana amanhece com sol entre nuvens nesta sexta-feira - TNOnline

Continua após publicidade

Ao amanhecer desta sexta-feira (4), Apucarana registrou 18º C e a máxima deve chegar aos 28º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode haver pancadas de chuva ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 3.0 mm.

Nesta sexta-feira uma frente fria se desloca pelo mar, entre os litorais do Paraná e São Paulo. Em diferentes níveis da atmosfera continuamos observando ingresso de calor e umidade desde o Norte do Brasil, situação que mantém o tempo instável no Paraná. Áreas de chuva avançam pelo estado a partir do Paraguai e Mato Grosso do Sul e favorecem para ocorrência de chuvas ao longo do período.