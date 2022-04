Da Redação

Apucarana amanhece com sol entre nuvens nesta segunda-feira

A Cidade Alta amanheceu com sol entre nuvens nesta segunda-feira (4) e registrou temperatura mínima de 20ºC. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 25ºC.

Ainda conforme o Simepar, há uma frente fria avançando sobre a região sul do Brasil e, por conta disso, pode ocorrer pancadas de chuva no período da tarde em Apucarana e região. A precipitação acumulada é de 3.0 mm.

No Paraná, a chuva é mais forte entre o oeste e o sudoeste, a qualquer momento do dia. Gradualmente a instabilidade se espalha pelas demais regiões, com risco de tempestades em alguns pontos.