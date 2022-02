Da Redação

Apucarana amanhece com sol entre nuvens nesta quarta-feira

A Cidade Alta amanheceu com o tempo aberto nesta quarta-feira (16) e registrou temperatura mínima de 19ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 30ºC.

O predomínio do sol faz com que as temperatura sejam elevadas no período da tarde. Com alguma variação de nebulosidade, há possibilidade de chuva isolada entre a tarde e noite especialmente no interior paranaense. Não se descarta ocorrência de algumas tempestades, mas de forma bem pontual. No leste (RMC/litoral) baixa condição para chuvas.