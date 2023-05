Apucarana amanhece com sol entre nuvens e temperaturas mais baixas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Céu amanheceu nublado neste domingo

Apucarana, no norte do Paraná, amanheceu com 12ºC neste domingo (21). O sol apareceu entre nuvens e a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) é que o dia seja com sol entre nuvens e máxima de 23ºC a tarde. Não há previsão de chuva pelo menos pelos próximos cinco dias.

continua após publicidade .

Em outras regiões do estado, voltou a chover neste domingo em função do avanço de áreas de instabilidade do Paraguai e norte da Argentina. Especialmente entre o oeste e o sudoeste paranaense a precipitação ocorre em vários momentos do dia, mas sem expectativa de tempestades. Temperaturas variam pouco nestes setores. Ao longo da tarde e noite, algumas pancadas de chuva ocorrem também no noroeste e no centro-sul, mas nas demais regiões o tempo permanece estável.

- LEIA MAIS: Temperaturas seguem baixas neste fim de semana em Apucarana

continua após publicidade .

Na segunda-feira (22), a instabilidade segue presente principalmente entre as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul, onde no decorrer da madrugada as condições seguem favoráveis para pancadas de chuvas isoladas. Ao longo do dia, a nebulosidade fica variável com chuvas isoladas principalmente entre as regiões da metade sul do estado.

Siga o TNOnline no Google News