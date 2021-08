Da Redação

Apucarana amanhece com sensação térmica de 6º C nesta quarta

Apucarana amanheceu com o tempo aberto nesta quarta-feira (4) e registrou temperatura mínima de 8º C, porém, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sensação térmica foi de 6º C. A máxima deve chegar aos 22º C.

De acordo com o Simepar, o tempo será de sol entre nuvens na Cidade Alta e região, mas pode haver períodos nublados também. Não há previsão de chuva.

Nesta quarta-feira, as condições do tempo seguem sem grandes mudanças no interior do Paraná. Céu fica com poucas nuvens, e as temperaturas variam bastante durante o dia (baixas pela manhã e elevadas à tarde). Entre os Campos Gerais e o leste (RMC e litoral), a nebulosidade continua presente, e as temperaturas da tarde não ficam tão altas. Na RMC, Serra do Mar e o litoral chuvas fracas/chuviscos ocasionais ocorrem principalmente à noite.