Da Redação

Apucarana amanhece com sensação térmica de 11º C nesta sexta

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta sexta-feira (13) e registrou temperatura mínima de 11º C. A máxima deve chegar aos 24º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), haverá períodos nublados na Cidade Alta e região, mas o sol deve aparecer em alguns momentos.

Segundo o instituto meteorológico, a possibilidade de ocorrência de chuva no município é de 0%. Nesta sexta-feira, a instabilidade atmosférica segue elevada na maior parte do Estado. Áreas de instabilidade continuam atuando especialmente na "metade sul" do Paraná, com previsão de chuvas mais significativas para o setor leste paranaense (entre a RMC e litoral). As temperaturas ficam amenas no decorrer do dia na maioria das regiões. No norte e noroeste os valores ficam mais agradáveis, e a condição para chuvas é bem baixa.