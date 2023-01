Apucarana amanhece com previsão de chuva para este domingo (22)

Da Redação

O calor que tem feito em Apucarana nos últimos dias não deve dar trégua tão cedo. Segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode até chover no período da tarde, no entanto, as temperaturas devem ficar na casa dos 19 ºC e 29ºC.

Por volta das 11 horas, o céu pode ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuvas. A condição deve ser passageira e logo o sol voltará a brilhar. Por volta das 15 horas, novamente o tempo deve ficar nublado com chuvas pontuais até às 18 horas.

PARANÁ

No domingo, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do País, volta a aumentar a instabilidade atmosférica nas diversas regiões do Paraná. Ao longo do dia, as pancadas de chuvas avançam para as demais regiões paranaenses. As condições para temporais voltam a ficar elevadas em todo estado.

