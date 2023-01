Apucarana amanhece com previsão de chuva no primeiro dia do ano

Da Redação

Apucarana deve registrar chuva no primeiro dia do ano

O primeiro dia do ano começou com céu claro em Apucarana, norte do Paraná. Mas, segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o domingo (1º) deve registrar chuvas durante à noite, a partir das 20h.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o dia deve ser de bastante calor no período da tarde, com a máxima de 30ºC e a mínima registrando 19ºC.

No Paraná, o céu apresenta mais nebulosidade em áreas mais a leste, porém, sem chuvas. Entre as demais regiões, poucas nuvens no céu. As temperaturas, estão mais elevadas na faixa oeste, com média de 24°C, enquanto entre parte dos setores sul e leste do estado, valores mais baixos são registrados, com média de 16°C.

