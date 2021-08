Da Redação

Apucarana amanhece com o tempo fechado nesta segunda-feira

Apucarana amanheceu nublada nesta segunda-feira (16) e registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima deve chegar aos 29º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região, porém, não é descartada a possibilidade de chuvas isoladas.

Nesta segunda-feira, o tempo continua instável em parte do Paraná. A circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera segue favorecendo o desenvolvimento de áreas de instabilidade. A condição para chuvas é menor no noroeste e no norte, onde faz calor. Nos demais setores, as pancadas de chuva ocorrem à qualquer hora do dia, com descargas atmosféricas associadas.