Apucarana amanhece com céu limpo e sem probabilidade de chuva

Da Redação

Céu claro e sem probabilidade de chuva para este domingo (2)

Apucarana, município da região norte do Paraná, amanheceu com tempo aberto neste domingo (2) e segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), não há previsão de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem registrar mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. Apesar do tempo firme, os ventos mais fortes do que o habitual foram registrados.

De acordo com o Simepar, essa deve ser a condição na maioria dos municípios do Estado. O tempo deve permanecer estável em grande parte das regiões paranaenses, com chuviscos/chuvas fracas apenas em alguns pontos do norte pioneiro e no leste paranaense, entre a RMC e as praias.

Ventos predominam de sul/sudeste no Estado, situação que favorece o ingresso de umidade do oceano. Faz mais frio no amanhecer nos setores mais próximos da divisa com Santa Catarina.

