Apucarana amanhece com céu claro e temperaturas amenas neste domingo

Dia com céu claro e poucas nuvens em Apucarana

Apucarana, no norte do Paraná, amanheceu com o tempo firme neste domingo (30). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia deve seguir sem instabilidade com máxima de 24ºC no período da tarde.

Segundo o instituto, o dia deve ser de sol e poucas nuvens entre as regiões do Paraná. Ainda persiste uma massa de ar mais seco e menos aquecido na região. As temperaturas pela manhã seguem um pouco baixas, mas diminui a sensação de frio, principalmente no sul do estado, onde os valores nos últimos dias ficaram, em média, um pouco abaixo dos 10°C.

SEGUNDA-FEIRA

Na segunda-feira (1/05), o tempo seguirá estável em todas as regiões paranaenses. O sol predomina desde as primeiras horas do dia, deixando o tempo abafado no período da tarde, principalmente entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste. Nas demais regiões, as temperaturas ficam agradáveis. Uma nova frente fria avança pelo Sul do País no decorrer do dia.

