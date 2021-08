Da Redação

Apucarana amanhece com 10ºC neste domingo (1º)

Apucarana amanheceu com tempo fechado neste domingo (1º) e registrou temperatura mínima de 10º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a Cidade Alta deve registrar máxima de 19º C. Ainda segundo o Simepar, o dia será instável no município e na região, com 81% de probabilidade chuva.

continua após publicidade .

No Paraná

Neste domingo (1º), conforme o Simepar, as condições do tempo mudam nas diversas regiões do estado, devido ao avanço de áreas de instabilidades vindas do Paraguai e Mato Grosso do Sul. Nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado, as chuvas que ocorrem desde a tarde/noite de sábado, seguem ocorrendo entre a madrugada e manhã deste domingo.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o sistema, nas demais regiões, o domingo será de nebulosidade variável com chuvas fracas e isoladas. As temperaturas já apresentam uma elevação em relação aos últimos dias.