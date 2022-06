Apucarana: alunos da Rede Municipal participam do Circuito de Corridas

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação e da Secretaria de Esportes, realizou, neste domingo (26), a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais do ano de 2022. Aproximadamente 700 estudantes, de doze unidades de ensino da cidade, participaram da competição, no Parque Jaboti.

“O Circuito de Corridas de Rua foi criado há nove anos com o intuito de difundir a prática do atletismo, que é a base para outras modalidades esportivas, entre os alunos da rede municipal de ensino. Devido à pandemia de Covid-19, o projeto precisou ser interrompido por dois anos. Nós estamos muito felizes de retomá-lo agora em 2022. É maravilhoso ver a empolgação e o brilho nos olhos das crianças que participam da competição,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou que muitos talentos vem sendo revelados ao longo dos anos pelo projeto. “Os melhores colocados no circuito de corridas de rua representam o nosso município na prova São Silvestrinha, no final do ano, em São Paulo. Para que vocês tenham ideia, Apucarana conquistou o primeiro lugar geral nas duas últimas edições da competição nacional. Em 2019, última edição, as crianças trouxeram dez medalhas para o nosso município, sendo quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze,” afirmou.

O Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais é disputado em três categorias, nos naipes masculino e feminino. “A categoria A tem percurso de 400 metros e envolve os nascidos no ano de 2014. Já a categoria B tem percurso de 600 metros e abrange os nascidos no ano de 2013. Por fim, a categoria C tem percurso de 800 metros e contempla alunos nascidos em 2012 e 2011. Os três melhores atletas de cada categoria são premiados com troféus e os demais recebem medalhas de participação”, detalhou o secretário de esportes, José Marcelino da Silva, o Grilo.

“Eu acho maravilhoso que as escolas municipais proporcionem essa oportunidade para as crianças. Como corredora, eu estou muito feliz de ver que o meu filho está seguindo o mesmo caminho. Ele já alcançou um excelente resultado na Prova Vinteoitinha deste ano e, agora, conquistou mais um troféu na Corrida de Rua das Escolas”, comemorou Pâmela Weyand, mãe do aluno Pedro Henrique, que ficou em segundo lugar na categoria 2012/2011.

A terceira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais deve ser realizada no dia 28 de agosto, no Jardim Ponta Grossa, enquanto a grande final está prevista para 9 de outubro, novamente no Parque Jaboti.

Confira abaixo os nomes dos classificados na segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais de Apucarana:





Categoria 2014 / Feminino:

1º – Nataly Emanuely (Escola Drº Joaquim Vicente de Castro);

2º – Ana Luiza Silva Alves (Escola Drº Joaquim Vicente de Castro);

3º – Sophia de Oliveira (Escola Humberto de Alencar Castelo Branco).





Categoria 2014 / Masculino:

1º – Mateus Henrique Oliveira (Escola Presidente Médici);

2º – Yuri David de Almeida (Escola Drº Joaquim Vicente de Castro);

3º – Pedro Miguel Penharbel (Escola Humberto de Alencar Castelo Branco).

Categoria 2013 / Feminino:

1º – Ana Beatriz de Oliveira (Escola Presidente Médici);

2º – Ketlin Vitória de Lima (Escola Drº Joaquim Vicente de Castro);

3º – Ana Clara Vilela da Silva (Escola Plácido de Castro).

Categoria 2013 / Masculino:

1º – Vitor Hugo da Silva (Escola Fernando José Acosta);

2º – Davi Sanches (Escola Presidente Médici);

3º – Tiago Felipe dos Passos (Escola Fernando José Acosta).

Categoria 2012- 2011/ Feminino:

1º – Júlia Eduarda Freitas (Escola João Batista);

2º – Lorena Clementina Gomes (Escola Fernando José Acosta);

3º – Emanuely da Silva (Escola Humberto de Alencar Castelo Branco).





Categoria 2012-2011 / Masculino:

1º – Eduard de Oliveira (Escola Professor Idalice);

2º – Pedro Henrique (Escola Fernando José Acosta);

3º – Paulo Aron Plínio (Escola Marta Pereira da Silva).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.