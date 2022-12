Apucarana alerta para importância da 2ª dose de reforço da Covid-19

Da Redação

A vacina está disponível de segunda-feira a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde

Diante do aumento do número de casos confirmados de Covid-19, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) emitiu nesta segunda-feira (26/12) um alerta sobre a importância das pessoas manterem em dia o ciclo vacinal. A imunização é fundamental para o controle da pandemia e prevenção do aumento de casos graves e óbitos da doença que, desde o início da pandemia, em março do ano 2.020 contaminou cerca de 40 mil apucaranenses (diagnósticos positivos) e ocasionou 560 óbitos.

O alerta, esclarece o prefeito Júnior da Femac, está em consonância com monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tendo como panorama outra situação que pode agravar o cenário da Covid-19 no Paraná, que são as aglomerações de fim de ano. “Apesar de amenizada, a pandemia ainda não acabou. O vírus com suas variantes continua a circular. A falta ou atraso de vacinação é um fator preocupante. Por isso peço a cada apucaranense que procure os pontos de vacinação com imunizantes disponíveis para estarem em dia com as doses necessárias”, pediu o prefeito.

Em Apucarana, aponta o “Vacinômetro” da Secretaria Municipal de Saúde, 96% da população acima de 5 anos de idade tomou a primeira dose e dose única (122.156 habitantes); e 88% recebeu a segunda dose ou dose única (112.124 habitantes). Já a dose de reforço e adicional foi recebida por 95.368 habitantes. O secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, informa que em novembro o Paraná liberou a segunda dose de reforço (R2) ou quarta dose, para pessoas acima de 18 anos. “Anteriormente, a dose adicional era indicada somente para pessoas com mais de 40 anos. A nova orientação do nosso secretário de Estado Beto Preto objetiva aumentar o número de vacinados e expandir a cobertura vacinal contra a doença”, pontua Bachiega.

O secretário Bachiega informa que a vacina está disponível de segunda-feira a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Walter Lazarini, no distrito do Pirapó; Romeu Milani, na Rua Osvaldo Cruz, no centro da cidade; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Marcos Sanches Mascaro, no Núcleo Parigot de Souza; e Elayne Mazur, no Jardim Interlagos, Orestes Marquito, no Jardim Marissol, Valdecir de Paula, no Jardim das Flores, e Ana Maria Pepato, no Jardim Trabalhista, no horário de 8h30 e 16h30.

Também de segunda-feira a sexta-feira, os apucaranenses podem buscar a vacina contra a Covid em um horário mais estendido, entre 8h30 e 20h30, nas seguintes UBSs: Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Myiadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial.

Já aos sábados a vacinação contra a Covic-19 é realizada somente da UBS Romeu Milani, região central, entre 8h30 e 17 horas. O posto de vacinação contra a Covic-19 no Ginásio Lagoão foi desativado.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, alerta para a importância de estar com o calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado. “Orientamos as pessoas a se protegerem o quanto antes, pois ainda existe um tempo até que a vacina atue completamente no sistema imunobiológico. Iniciar 2023 com as doses em dia trará mais tranquilidade e proteção contra a doença”, reforçou.

