Apucarana alerta donos de terrenos para providenciarem roçagem

Com as altas temperaturas e as chuvas registradas no começo deste ano, o que é propício para o desenvolvimento da vegetação, a Prefeitura de Apucarana solicita que os donos de imóveis vazios providenciem a limpeza dos lotes. A Prefeitura alerta ainda que, caso o proprietário não faça a limpeza, o Município executará o serviço cobrando posteriormente os valores.

O prefeito Junior da Femac reitera que o estado de abandono de muitos lotes urbanos, sobretudo nesta época do ano, é uma das maiores reclamações da população junto à Prefeitura. Além do mato que toma conta do terreno, o espaço muitas vezes é utilizado como depósito de lixo e entulhos, favorecendo a proliferação de insetos e roedores nocivos à saúde. “Queremos conscientizar que a responsabilidade de manter o terreno limpo é do proprietário. O objetivo da Prefeitura não é arrecadar com a cobrança desses serviços, por isso estamos fazendo esse alerta antecipadamente ”, assinala Junior da Femac.

O prefeito também observa que, além do aspecto de saúde pública, o cuidado com o terreno também contribui com a segurança pública. “Muitas vezes os terrenos são utilizados para esconder objetos de furto e essa, inclusive, é uma das preocupações dos órgãos de segurança pública”, pontua Junior da Femac.

O serviço de roçagem e limpeza é fixado anualmente por Decreto Municipal. “No caso de um terreno com 300 metros quadrados, por exemplo, somente os serviços de roçagem e limpeza ficariam em quase R$500, isso se não houver necessidade de serviços extras como viagem de caminhão ou uso de pá-carregadeira”, exemplifica Mario Toshio Kitano, secretário municipal de Serviços Públicos.

