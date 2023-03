Apucarana alerta consumidores para exigirem selo de inspeção sanitária

Da Redação

Selo foi criado para regularizar o registro de produtos de origem animal fabricados na cidade

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) fez um alerta nesta semana aos consumidores de Apucarana para que exijam dos estabelecimentos comerciais o selo sanitário em produtos de origem animal. O órgão, ligado à Secretaria de Agricultura, vem recebendo denúncias sobre a oferta de produtos clandestinos e vai intensificar a fiscalização em todas as regiões da cidade.

De acordo com a coordenadora do serviço, médica veterinária Thaísa Soethe, o selo “SIM Apucarana” foi criado em 2016 com a finalidade de regularizar o registro de produtos de origem animal fabricados no Município. “Desde então se intensificaram as fiscalizações, tanto sobre o SIM, quanto dos selos SIP, SIF, SUSAF, selo arte ou SISBI. A existência do selo no produto é a garantia de que todas as normas sanitárias foram seguidas”, esclarece a coordenadora.

Entre os produtos de origem animal que exigem o SIM estão leite, queijos e derivados, mel, peixes, lingüiça, carne moída, carnes temperadas, embutidos e charques. “No caso do mel, Apucarana criou a Casa do Mel. É só levar o tambor fechado, que o produto sai de lá beneficiado, inspecionado e rotulado”, frisa a médica veterinária Thaísa.

O secretário de Agricultura, Gerson Canuto, lembra ainda que em 2019 o prefeito Júnior da Femac promoveu alterações na legislação para desburocratizar o Serviço de Inspeção Municipal. “Algumas taxas foram isentas e outras revistas. As exigências documentais também diminuíram consideravelmente, o que acelerou a liberação da certificação”, completa Canuto.

O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, reforça que o SIM contribui com a saúde pública. Quando não inspecionados – diz Bachiega – esses alimentos são potentes transmissores de doenças incluindo algumas zoonoses, dentre elas a toxoplasmose, teníase, cisticircose, brucelose, tuberculose e listeriose. “Os consumidores devem ajudar na fiscalização e, caso encontrem produtos de origem animal sem inspeção, denunciar aos órgãos competentes”, orienta Bachiega.

Denúncias – A população pode denunciar a oferta de produtos de origem animal sem o selo de inspeção municipal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone 3422-5020, na Secretaria da Agricultura.

