Apucarana alerta cafeicultores sobre prazo para reserva de mudas

A partir do dia 14 de agosto, a Prefeitura de Apucarana começa a anotar as reservas para compor a lista de distribuição de mudas de cafeeiro. O produtor rural deve comparecer presencialmente na Secretaria da Agricultura, portando CPF e o comprovante de inscrição de Cadastro de Produtor Rural (Cad/PRO).

O prefeito Júnior da Femac salienta que somente neste ano a prefeitura distribuiu mais de 300 mil mudas de café produzidas no Horto Municipal, além de disponibilizar aos produtores rurais insumos agrícolas, como fósforo e calcário, para fertilização e correção do solo. “A reserva é um procedimento muito importante, que vai facilitar o planejamento da distribuição e fazer um mapeamento das propriedades atendidas”, diz o prefeito. Ele frisa que a cafeicultura faz parte da identidade cultural do município e a prefeitura não mede esforços para que o cafeicultor continue na atividade auferindo renda e dignidade. “Ademais, a agricultura é grande fonte de renda que acaba beneficiando o comércio e fazendo a economia do município girar”, afirma Júnior da Femac.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson José Santino Canuto, esclarece que não serão aceitas duas reservas com o mesmo CAD/PRO ou CPF. “Aumentamos o limite de mudas que podem ser reservadas para cada produtor para 100 bandejas de 96 mudas por propriedade, o que é suficiente para plantar quase dois hectares”, reforça Canuto.

No ato do cadastro, o cafeicultor assinará um termo para ter o nome incluído na lista de reservas, seguindo as regras da Lei Municipal nº 22/2014, que instituiu o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, conhecido como Programa Terra Forte. A entrega das mudas ocorrerá somente com a visita de servidor da Secretaria da Agricultura no local de plantio que estiver preparado para receber as plantas. “Ações de preparo da área, como análise da fertilidade do solo, abertura do sulco no espaçamento adequado à mecanização, adubação e calagem adequadamente conduzidas, são indispensáveis para o sucesso da cafeicultura. Com a escassez de mão-de-obra, a mecanização é obrigatória mesmo em áreas pequenas”, pontua André Maller, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Agricultura.

O preço das mudas está fixado em três Unidades Fiscais do Município (UFM) por mil mudas, o que atualmente corresponde a R$284,40. “As entregas ocorrerão somente mediante assinatura de Termo de Compromisso e apresentação do comprovante de pagamento. É importante ressaltar que o cafeicultor que retirou mudas no ano passado precisa ter devolvido as bandejas e tubetes vazios para ser beneficiado este ano”, orienta Maller. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3308-1435.

