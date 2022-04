Apucarana alarga rua defronte ao Campo do Zé Rico

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria de Serviços Públicos, realiza obras estruturais junto à Rua Kattie Regina Bangoli Lammel, no Jardim Franca. Os trabalhos, que devem ser concluídos até o final da próxima semana, envolvem alargamento da pista e construção de calçada em ambos os lados da rua.

“Esta é uma importante via de ligação, que dá acesso a vários bairros e que agora está sendo reestruturada com recursos, maquinários e operários municipais. Uma intervenção de melhoria viária que vai beneficiar uma grande região de Apucarana”, disse o prefeito Júnior da Femac, que vistoriou os serviços na companhia do presidente da Associação de Moradores do Jardim Figueira, Rogério Aparecido de Almeida. “Também estamos construindo calçada em ambos os lados da via, ampliando a segurança e acessibilidade aos pedestres”, complementou.

Além de acesso ao Jardim Franca, Júnior salientou que a rua Kattie Lammel está localizada defronte ao Campo Municipal do Zé Rico. “Uma praça esportiva histórica de nossa cidade, que também está recebendo melhorias neste momento por parte da prefeitura”, relatou o prefeito.

Com relação às melhorias no Campo do Zé Rico, o superintendente Municipal de Serviços Públicos, Hellingtonn Gomes Martins (Tom), frisa que o investimento municipal envolve a revitalização da marcação do gramado, pintura do vestiário, arquibancada e área de convivência. “Também estamos promovendo reparos no setor de paisagismo, com plantio de grama em pontos necessários”, detalha Tom.