Apucarana ainda tem mais de 3 mil doses perto do vencimento

Vacinação é realizada no Lagoão e outras seis unidades básicas de saúde em Apucarana

Das quase 6 mil doses de vacinas contra a covid-19 perto do vencimento em Apucarana, mais de 3 mil ainda não foram aplicadas, segundo balanço da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O município tem até a próxima segunda-feira (15) para utilizar esses imunizantes sem precisar descartá-los.

A queda na procura pela vacina ocasionou o problema, explica o secretário de Saúde, Emídio Bachiega. Por isso, ele lembra que o município abriu mais seis locais de vacinação contra a doença no final do mês passado com o objetivo de facilitar o acesso da população e evitar que as doses percam a validade. “É uma situação que vem ocorrendo, infelizmente, em várias cidades”, afirma o secretário. Segundo ele, a situação é um reflexo da redução de casos, internamentos e, por consequência, dos óbitos. Por isso, muitas pessoas deixaram de se vacinar.

Apesar do prazo curto, Emídio afirma que o município deve conseguir utilizar todas as doses antes do vencimento. “Se continuarmos vacinando entre 400 e 500 pessoas por dia, como vem ocorrendo nas últimas semanas, vamos conseguir usar praticamente todas as doses dentro do prazo sem grandes desperdícios”, afirma. No entanto, ele convoca a população a comparecer nos pontos de vacinação, principalmente aquelas que ainda não foram receber a terceira e a quarta doses de reforço. "A vacina continua sendo fundamental para evitar a doença", pontua.

Além do Lagoão, de segunda a sábado, das 8h30 às 17 horas, a Prefeitura levou a vacina contra a covid-19 para as unidades básicas de saúde Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial, de segunda a sexta-feira, das 8h30 horas às 20h30.

A imunização também é realizada nas UBS's Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 8h30 horas e 17 horas. Outras três UBS’s (Jardim Colonial, Jardim Ponta Grossa e do Núcleo João Paulo) ficam abertas no final de semana, realizando a vacinação entre 8h30 às 18 horas.

A primeira dose é aplicada a partir dos 3 anos de idade, enquanto a terceira e quarta doses estão liberadas para 18 anos ou mais, respeitando o prazo de quatro meses do recebimento da dose anterior. Segundo o "vacinômetro" da Prefeitura de Apucarana, o município já aplicou, no total, 314.969 doses da vacina, incluindo todas as doses, até a tarde desta segunda-feira (8).

