Na região, os municípios mais afetados por queda de energia foram Apucarana, Mandaguari, Maringá e Londrina

Apucarana (PR) ainda tem cerca de 1,6 mil unidades consumidoras sem energia elétrica neste sábado (21), após as tempestades que atingiram o Paraná na sexta-feira (20). Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), o município está entre os mais afetados da região norte, que contabiliza 14,6 mil domicílios com o fornecimento interrompido.

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Em todo o Paraná, a Copel já restabeleceu a energia para 299.603 unidades consumidoras, o equivalente a 85% dos clientes afetados pelo temporal. Cerca de mil profissionais estão mobilizados nos trabalhos de reparo e manutenção da rede elétrica.

Atualmente, 54.246 unidades consumidoras permanecem sem energia no Estado. Os desligamentos foram provocados por danos ao sistema elétrico, incluindo quedas de árvores, fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas.

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Além de Apucarana, na região Norte, o municípios com maior número de clientes sem energia é Londrina, com 2,8 mil unidades consumidoras desligadas. Na região Noroeste, Maringá registra 1,2 mil e Mandaguari, 758.

No Oeste, Foz do Iguaçu tem 4,2 mil clientes sem energia e Cascavel, 2,7 mil. As equipes da Copel seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento em todas as localidades afetadas.

Dois tornados confirmados no estado

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou o registro de dois tornados no Estado na sexta-feira (20). O primeiro ocorreu por volta das 15h, na região do bairro Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu. O segundo foi registrado por volta das 18h, em Manoel Ribas, na região Central.

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Os fenômenos foram classificados como F1 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 117 e 180 km/h. Essa categoria pode provocar destelhamentos, quedas de árvores e outros danos moderados.