Apucarana adota passe livre no transporte coletivo para eleições; veja

A Prefeitura de Apucarana anunciou nesta sexta-feira (30) gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano neste domingo. O decreto 753 foi assinado pelo prefeito Junior da Femac, que comentou a medida – que visa garantir o acesso dos eleitores às urnas - em uma entrevista coletiva. Veja o vídeo abaixo.

Segundo o prefeito, o município resolveu aderir a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com isso nós queremos, de fato, que as pessoas exerçam seu papel como eleitores e queremos que as pessoas possam fazer isso, sem tirar o dinheiro do bolso” - Junior da Femac, prefeito - Junior da Femac, prefeito

A tarifa do transporte coletivo em Apucarana é de R$ 3,40.

O diretor presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, que também participou da coletiva, destaca que a gratuidade do transporte colabora com o processo democrático. “É também uma forma de evitar o transporte de eleitores por candidatos, que é irregular e vedado pela lei eleitoral”, comenta.

Apucarana está entre os primeiros municípios do interior do Paraná a decretar a gratuidade do transporte no dia da eleição, medida já anunciada nesta semana por Curitiba. Outras capitais, como Rio de Janeiro e Manaus também vão adotar o passe livre nas eleições.

