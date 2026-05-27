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Apucarana adere ao RCP Day com treinamento gratuito de primeiros socorros

Equipes do Samu e voluntários estarão orientando sobre como agir em situações de paradas cardiorrespiratórias nesta quinta-feira (27)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 20:26:35 Editado em 27.05.2026, 20:26:29
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Apucarana adere ao RCP Day com treinamento gratuito de primeiros socorros
Autor Evento ocorre das 11h às 21h, no Shopping CentroNorte - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana (PR) aderiu pela primeira vez ao RCP Day, movimento de conscientização e treinamento prático sobre reanimação cardiopulmonar que será realizado nesta quinta-feira (28), das 11h às 21h, no Shopping CentroNorte.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a iniciativa fortalece a prevenção e aproxima o conhecimento da população. “Ações como essa ampliam a capacidade de resposta da comunidade diante das emergências. Pequenas atitudes podem representar uma chance real de sobrevivência até a chegada do atendimento médico”, ressaltou.

A ação em Apucarana integra um movimento internacional de conscientização conhecido como o RCP Day (Dia da Reanimação Cardiopulmonar), bastante difundida em países como os Estados Unidos. No Brasil, o RCP Day não possui uma data única, podendo variar conforme o estado ou município.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, afirmou que o evento também ajuda a criar uma cultura de conscientização sobre primeiros socorros. Ele explicou que a maioria das paradas cardiorrespiratórias acontece fora do ambiente hospitalar e que a rapidez nas compressões torácicas pode dobrar ou até triplicar as chances de sobrevivência da vítima.

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O médico Caio Cabral, coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), explicou que o evento será aberto para toda a população e contará com atividades práticas durante todo o dia. Das 11 às 21 horas, instrutores, equipes do Samu e voluntários estarão orientando os participantes sobre como agir em situações de emergência.

Caio Cabral detalhou que a proposta é ensinar de maneira simples e acessível as técnicas de compressão torácica. “Os instrutores multiplicadores estarão presentes ao longo do evento justamente para mostrar que qualquer pessoa pode aprender a agir até a chegada do socorro especializado”, reiterou, afirmando ainda que o Núcleo de Educação Permanente do Samu tem a missão de capacitar continuamente profissionais e ampliar o alcance das orientações para a comunidade.

O treinamento vai ser coordenado por Adriano Aparecido Soares, que é condutor socorrista, juntamente com a equipe do Samu. “Haverá ainda oficinas com telão explicativo, além da participação de escolas e estudantes de enfermagem. A ação vai ocorrer no térreo do shopping, entre as duas escadas”, detalhou.

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capacitação comunitária eventos de saúde primeiros socorros RCP Day reanimação cardiopulmonar saúde Apucarana
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