Apucarana adere ao projeto Escola Federativa

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac e a secretária de Educação, Marli Fernandes, formalizaram, recentemente, a adesão do município ao projeto Escola Federativa, da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República.

A Escola Federativa é uma plataforma agregadora de conteúdo didático, por meio da qual o Governo Federal disponibilizará cursos, seminários e outras atividades, de forma online e gratuita, aos agentes políticos e servidores públicos municipais de todo o país. “Nós aderimos ao projeto porque entendemos que ele contribuirá para o aperfeiçoamento da nossa gestão e dos serviços prestados aos cidadãos de Apucarana,” afirmou o prefeito.

Cinco cursos estão sendo ofertados inicialmente: Gestão da Informação e Documentação (com carga horária de 20 horas), Políticas Públicas e Governo Local (40 horas), Nova Lei de Licitações e Gestão Contratual (30 horas), Gestão Orçamentária e Financeira (20 horas) e Ética e Serviço Público (20 horas).

A secretária de educação, Marli Fernandes, destaca que todos os cursos serão certificados. “O Tribunal de Contas da União expedirá uma declaração para os agentes políticos e servidores públicos que cursarem Gestão Orçamentária e Financeira. As demais formações serão certificadas pela Escola Nacional de Administração Pública. Aqueles que fizerem os cinco cursos ainda receberão um documento comprobatório de conclusão da Trilha de Conhecimento Básica, da Secretaria Especial de Assuntos Federativos,” detalhou.

A coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves, será a responsável pelo núcleo municipal da Escola Federativa. Os interessados em inscreverem-se nas formações devem entrar em contato com ela por meio do endereço Praça Rui Barbosa, nº 12 (em frente ao Banco do Brasil), ou do telefone (43) 3425-1603.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.