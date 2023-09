Apucarana adere ao Programa de Brigadas Escolares

Apucarana é o primeiro município do Núcleo Regional de Educação (NRE) a aderir ao Programa de Brigadas Escolares. O programa, que atendia exclusivamente a rede estadual, foi aberto para os municípios que manifestassem interesse. Cerca 450 professores e funcionários da rede municipal já fizeram a etapa teórica e ainda nesta semana iniciarão o treinamento prático.

A adesão de Apucarana foi destacada nesta quarta-feira (13), durante a abertura da etapa prática da rede estadual, que aconteceu no Colégio Agrícola. “Quero parabenizar o prefeito Junior da Femac. Apucarana foi o primeiro município a aderir ao programa e tenho certeza que, a partir do próximo ano, outros municípios também farão a adesão”, salienta Vladimir Barbosa da Silva, chefe do NRE, que abrange 16 municípios.

A capacitação para a Formação de Brigadistas Escolares é constituída em duas etapas. “A primeira etapa – referente aos conteúdos teóricos – foi na modalidade EAD (Ensino a Distância) com carga de 70 horas e foi ofertada pela Escola de Defesa Civil. A segunda etapa – referente aos conteúdos práticos – terá carga horária de 24 horas, que será repassada em 3 dias”, explica Marli Fernandes, secretária municipal de Educação, acrescentando que a abertura da etapa prática acontecerá nesta sexta-feira (15/09), no Cine Teatro Fênix.

Segurança Escolar:

A etapa prática é ministrada por profissionais do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros e pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (através do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária). “É a mesma grade de conteúdos, tanto para a rede estadual quanto para a municipal. Em 2023, passou a integrar o curso a formação do monitor de segurança escolar, tendo em vista os acontecimentos relacionados aos ataques a escolas, como por exemplo o ocorrido recentemente em Cambé”, cita o chefe do NRE, informando que na rede estadual de ensino a capacitação atingirá, somente no município de Apucarana, 500 servidores.

A formação de brigadistas escolares conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Segurança Pública – Corpo de Bombeiros e agora também o Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC). “Eu sou um brigadista. O programa foi lançado pelo governo do Estado em 2012 e se tornou uma política de Estado. O programa busca capacitar a comunidade escolar para eventos danosos, naturais ou provocados, além de fazer o enfrentamento de situações emergenciais no interior das instituições de ensino”, explica Barbosa.

