Apucarana adere ao Programa Compra Direta Paraná; saiba mais

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, assinou nesta semana o termo de adesão ao Programa Compra Direta Paraná. Criado no contexto da pandemia, o programa adquire gêneros alimentícios de agricultores familiares que, posteriormente, são repassados a entidades sociais e a famílias em situação de vulnerabilidade.

Junior da Femac afirma que o programa veio a somar com outras ações desenvolvidas pelo município. “Já fazemos a compra da agricultura familiar dos produtos que compõem o Sacola Verde e também dos itens utilizados na merenda escolar dos estudantes. São ações que valorizam o pequeno produtor, geram renda e ajudam a fixar as famílias no campo”, reitera Junior da Femac.

O chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), Antônio Biral Filho, afirma que o programa foi criado durante a pandemia para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. “O governo do Estado entendeu que precisa continuar assistindo essas famílias que necessitam de alimentos saudáveis, frescos e de qualidade”, pontua Biral.

O Compra Direta Paraná foi instituído em 2021 e, para aperfeiçoar a gestão do programa, a partir de 2023 estão sendo assinados termos de compromisso com os Municípios. “Os produtos são adquiridos de cooperativas da região. Somente da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó, foram adquiridas no ano passado frutas, verduras e legumes no valor de R$ 149 mil”, informa Biral, acrescentando que na área do núcleo regional da Seab, que abrange 13 municípios, o investimento previsto para 2023 será de cerca de R$ 600 mil.

Além de frutas, hortaliças e legumes, o programa faz o repasse de outros itens, como ovos, arroz, feijão e farinha. Em Apucarana, os gêneros alimentícios beneficiam famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), hospital e entidades sociais.

