Apucarana adere à nova resolução que recomenda uso de máscaras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Júnior da Femac confirmou nesta quarta-feira (23) que o município seguirá na íntegra a Resolução nº 786/2022, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A norma, baixada na última segunda-feira, estabelece nova regulamentação sobre o uso da máscara de proteção facial, em locais públicos e privados, visando o enfrentamento da emergência em saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19.

continua após publicidade .

Entre os pontos principais, a nova resolução estabelece em caráter obrigatório a utilização da proteção por indivíduos com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.

-LEIA MAIS: Saúde de Apucarana se mostra preocupada com alta de casos deCovid

continua após publicidade .

“Já passamos pelo auge da pandemia, foi e continua sendo muito doloroso, pois perdemos muitas vidas, e não queremos que volte, por isso, diante do alerta da possibilidade do surgimento de uma nova onda, estamos solicitando a toda nossa sociedade que reforcem os cuidados de proteção, conforme estabelece a resolução da Sesa”, frisou o prefeito Júnior da Femac.

De acordo com ele, a adesão de Apucarana às novas recomendações também foi chancelada após consulta às autoridades em saúde do município. “Sempre é bom pontuar que Apucarana tem forte relacionamento econômico com grandes centros, em especial o Estado de São Paulo, que tem registrado aumento do número de casos e internações”, observou o prefeito.

A resolução recomenda ainda o uso de máscaras em estabelecimentos de assistência à saúde, pessoas com sintomas respiratórios gripais, imunocomprometidas, não vacinadas contra a Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto, idosos, gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, funcionários e visitantes de instituições de longa permanência para idosos e em ambientes fechados, de acesso coletivo, onde o distanciamento físico entre pessoas não possa ser assegurado.

continua após publicidade .

“O documento técnico também é bastante objetivo quanto à principal estratégia de prevenção que, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), continua sendo a vacinação. Pedimos que as pessoas que estão com doses pendentes, que procurem o serviço de saúde para atualizar o esquema vacinal”, solicita Emídio Bachiega, secretário de Saúde de Apucarana.

A íntegra da resolução estadual pode ser conferida pela internet, no site da Sesa: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Resolucoes.

Siga o TNOnline no Google News