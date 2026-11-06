Apucarana adere a linha de crédito emergencial para empreendedores atingidos pelo temporal

Programa Paraná Recupera Emergencial oferece financiamentos de até R$ 20 mil com juros zero, prazo de 36 meses para pagamento e carência de três meses







Apucarana aderiu ao programa Paraná Recupera Emergencial, do Governo do Estado, destinado a empreendedores prejudicados pelo temporal de 21 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota durante coletiva realizada nesta sexta-feira (6).

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A linha de crédito disponibiliza até R$ 20 mil com juros zero, prazo de 36 meses para pagamento e carência de três meses. A iniciativa, operacionalizada pelo Fomento Paraná, busca auxiliar comerciantes, empresários do setor de confecção, facções e pequenos empreendedores que tiveram prejuízos com o vendaval.

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“Estamos anunciando hoje uma linha de crédito de até R$ 20 mil para pequenos empreendedores, com taxa de juros zero, 36 meses para pagar e carência de três meses. Apucarana é a primeira cidade do Estado do Paraná a fazer adesão a esse programa”, destacou Rodolfo Mota.

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Segundo o prefeito, o município já realizou um levantamento das empresas atingidas, em parceria com entidades representativas. Parte dos empreendedores está pré-cadastrada e pré-habilitada para buscar os recursos.

“Se você é do comércio, vai procurar o Sivana, que fica no Palácio do Comércio. Se é de qualquer outro segmento da indústria, vai procurar a aCIA. Agora, se você é um pequeno empreendedor e o crédito de até R$ 20 mil resolve seu problema, procure diretamente a Sala do Empreendedor”, orientou.

Os atendimentos começam na segunda-feira (9). A Sala do Empreendedor, ao lado da Prefeitura, atenderá interessados em financiamentos de até R$ 20 mil. Para valores superiores, que podem chegar a R$ 250 mil, os comerciantes devem procurar o Sivana, no Palácio do Comércio, e os empresários de outros segmentos industriais podem buscar a Acia, no 15º andar.

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Recursos devem movimentar a economia

Mota destacou que o financiamento também deve beneficiar outros setores da economia, como construção civil, comércio de materiais e prestação de serviços.

“Esses R$ 20 mil vão para o serralheiro, para o marceneiro, para o carpinteiro, para a loja de material de construção, porque ainda tem gente que remendou a telha, mas precisa fazer a troca”, afirmou.

O prefeito também lembrou a situação dos pequenos empreendedores que trabalham em casa e tiveram seus espaços atingidos. “Muita gente tem a facção no fundo de casa e perdeu tudo. Molhou, destelhou, furou o forro, a pessoa colocou uma lona lá e, às vezes, está com a lona até hoje. A gente vai poder socorrer essas pessoas também”, declarou.

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ACIA destaca impacto sobre comerciantes e famílias

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Élio Pinto, avaliou que a linha de crédito chega em um momento importante, já que muitos empresários precisaram utilizar recursos destinados aos negócios para recuperar as próprias residências.

“Muitas pessoas foram afetadas pelo vendaval e ninguém estava preparado para tirar o seu dinheiro para trocar telhas, trocar os móveis e preparar a sua casa para você morar. É o seu ambiente mais acolhedor, onde você pode chegar, tomar um banho, almoçar, jantar e dormir sossegado. Quando você perde isso, parece que perde a estima das pessoas”, afirmou.

Élio também relatou uma queda no movimento do comércio, especialmente em segmentos que não trabalham com produtos de primeira necessidade. “As pessoas precisaram tirar o dinheiro que estava programado para uma atividade para colocar em outra, para cuidar da sua casa. Isso afetou o comércio, principalmente de roupas e produtos que não são aquelas necessidades principais”, explicou.

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Para o presidente da Acia, o apoio das entidades será fundamental para auxiliar os empresários na contratação dos financiamentos. “O nosso papel agora é apoiar todo esse pessoal que teve prejuízo e tentar ajudar na realização desses financiamentos, desses empréstimos”, destacou.

Temporal provocou milhões em prejuízos

O temporal de 21 de setembro atingiu Apucarana com granizo e ventos de até 125 km/h. Levantamento parcial divulgado pela Prefeitura apontou R$ 3,3 milhões em prejuízos somente no setor agropecuário, incluindo perdas em lavouras, estufas, produção de leite, queijos e piscicultura.

Além dos danos no campo, comerciantes e pequenos empreendedores também tiveram prejuízos em imóveis, máquinas, equipamentos e estoques. A nova linha de crédito busca contribuir para a recuperação dos negócios e a retomada da atividade econômica no município.

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Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline



