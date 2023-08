Apucarana: acidente em cruzamento deixa casal ferido; veja o vídeo

Um acidente entre dois carros deixou um casal ferido, na madrugada deste domingo (20), em Apucarana. A colisão foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 4 horas, no cruzamento entre as ruas Osório Ribas de Paula e Nagib Daher. Conforme a corporação, um dos veículos envolvidos capotou após o impacto e ficou de "cabeça para baixo". Assista o vídeo.

Foram socorridos um jovem de 26 anos com ferimentos moderados e uma mulher de 49 anos com ferimentos leves. Ambos foram levados ao Hospital da Providência.

OUTRO ACIDENTE

Uma colisão envolvendo em carro e uma moto na noite deste sábado (19), deixou dois homens feridos em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua João Batista Boscardin Júnior, Loteamento Belvedere, por volta das 19h00. Segundo informações colhidas no local, o motorista do veículo Chevrolet Astra invadiu a preferencial e acabou colidindo com a moto modelo Honda Falcon. De acordo com um dos socorristas, o motorista do carro estava apresentando sinais de confusão no momento do atendimento. O irmão do motorista repassou a informação de que o homem possui diabetes e por vezes acaba passando mal, e por esse motivo pode ter invadido a preferencial.

