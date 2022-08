Apucarana acaba com paralelepípedos no Núcleo João Paulo

Da Redação

Os últimos cinco trechos de ruas ainda em paralelepípedo no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana, receberam reperfilamento asfáltico nesta semana. A técnica, que consiste na aplicação de camada de cinco centímetros de massa asfáltica sobre o pavimento existente, atendeu as ruas rios Pirapó, Congoinhas, Piquiri, Corumbataí e do Peixe, abrangendo a uma área de 4,5 mil metros quadrados.



Em vistoria aos serviços, o prefeito Júnior da Femac lembrou que o reperfilamento asfáltico sobre paralelepípedos integra um planejamento que teve início em 2013. “Quando assumimos a administração municipal, Apucarana possuía 27 quilômetros de ruas em paralelepípedos ou de pedras irregulares, em vias situadas na sede e em distritos. Hoje, após anos de investimentos, restam pouquíssimos metros quadrados destes tipos de pavimentos, cujo reperfilamento já está no planejamento da Secretaria Municipal de Obras”, reforça.

Ele salienta que além do tráfego de veículos, o asfaltamento beneficia os transeuntes, sobretudo, os cidadãos da terceira idade e os com mobilidade reduzida. “O paralelepípedo pode ocasionar acidentes, como quedas ou torções. O novo pavimento oferece acessibilidade aos pedestres, cadeirantes e pessoas que conduzem carrinhos de bebês, por exemplo”, observa o prefeito.

Os trechos beneficiados no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I representam investimento na ordem de R$230 mil e integram um pacote de obras em execução que totaliza R$4,3 milhões, em recursos municipais.

“Com o reperfilamento asfáltico executado nesta semana, um dos núcleos urbanos mais populosos de Apucarana, que é o Núcleo João Paulo, tem hoje a totalidade de suas ruas servida de pavimento asfáltico”, assinala Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras. A empresa responsável pelo serviço foi a Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana, vencedora da licitação.

