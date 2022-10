Apucarana abre vagas para curso gratuito de gestão de estoque

Da Redação

O conteúdo programático também abordará o desenvolvimento da logística

Interessados em qualificação profissional no setor de logística têm até a próxima segunda-feira (10/10) para efetivar inscrição junto ao curso de Gestão de Estoque. A capacitação, que é gratuita, faz parte do Programa Portas Abertas da Prefeitura de Apucarana, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Apucarana).

Com carga horária de 120 horas, o curso é destinado a maiores de 16 anos. “Nas aulas, que vão acontecer nas estruturas do Senai Apucarana, o aluno irá aprender tudo sobre uma boa gestão de estoque, técnicas para a busca do equilíbrio entre compras, armazenagem e entregas, controle de entradas e o consumo de materiais, movimentação do ciclo de mercadorias”, detalha Miguel Luis Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Indústria.

Segundo ele, o conteúdo programático também abordará o desenvolvimento da logística, com foco na gestão de produtos, da qualidade, de estoque e baixas de produtos, e almoxarifado da empresa. “Além disto, o aluno terá noções de como lidar com prazos, para que o pagamento dos fornecedores, por exemplo, aconteça de forma compatível com os recebimentos dos clientes”, revela Vilas Boas.

O prefeito Júnior da Femac frisa que somente neste ano 518 apucaranenses foram capacitados dentro do Programa Portas Abertas, sendo 282 profissionalizações através de nove cursos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e 236 capacitados em 13 cursos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A aquisição dos cursos, pontua ele, é definida sempre após consulta direta sobre as necessidades e prioridades do setor produtivo.

“A capacitação profissional é um dos diferenciais que mais pesa na hora da contratação. Ouvindo empresários e sindicatos, descobrimos que muitas das vagas de emprego não eram preenchidas pela falta de profissionais capacitados. Por isso não medimos esforços para oportunizar ao cidadão meios para ingressar no concorrido mercado de trabalho, através do programa Portas Abertas”, assinala Júnior da Femac.

Inscrições – A inscrição para o curso gratuito de Gestão de Estoque pelo Senai Apucarana devem ser feitas até o dia 10 de outubro no Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana, na Rua Ouro Verde, nº 300 – Jardim América.

Os documentos necessários são: fotocópia do CPF, RG e comprovante de residencial atual. “No caso do interessado ter menos de 18 anos de idade, ele deve comparecer acompanhado de um responsável legal”, alerta Miguel Luis Vilas Boas, diretor do centro profissionalizante. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3426-7241 e celular/WhatsApp 99654-8024.

