Apucarana abre vacinação para público de 20 anos

Pessoas a partir de 20 anos de idade poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em Apucarana a partir desta quinta-feira (19).

O imunizante será aplicado das 8h30 às 17 horas, no sistema drive-thru, e dentro do Complexo Esportivo Lagoão para quem for a pé. Segundo o prefeito Júnior da Femac, a equipe da Saúde estuda estender o horário de vacinação para os grupos mais jovem até as 19h, nos próximos dias.

Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto e comprovante de residência. Também é importante aguardar um período de pelo menos 30 dias para quem foi contaminado com o coronavírus e de pelo menos 15 dias se houve imunização com outras vacinas, como a da gripe, por exemplo.

Apucarana também realiza a campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis. Quem for se vacinar, se quiser, pode levar alimentos não perecíveis que serão doados para famílias em vulnerabilidade na cidade.